Оккупанты ударили по общежитию и заводу в Житомире – видео
08.03.2022, 22:35
Скриншот с видео
В Житомире российские оккупанты обстреляли общежитие на пересечении улиц Чудновская и Чумацкий шлях, а также завод "Изоват". Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
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В общежитие, по словам мэра, проживали бывшие военные, которые служили еще в советской армии.
Завод "Изоват" производил 70% минеральной ваты в Украине.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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