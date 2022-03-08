Оккупанты ударили по общежитию и заводу в Житомире – видео

В Житомире российские оккупанты обстреляли общежитие на пересечении улиц Чудновская и Чумацкий шлях, а также завод "Изоват". Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

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В общежитие, по словам мэра, проживали бывшие военные, которые служили еще в советской армии.

Завод "Изоват" производил 70% минеральной ваты в Украине.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.







Вадим Ребрина

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