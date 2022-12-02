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Оккупанты усилили фильтрацию на юге и готовят мобилизацию в Крыму – сводка Генштаба

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02.12.2022, 07:33
Оккупанты усилили фильтрацию на юге и готовят мобилизацию в Крыму – сводка Генштаба - Фото
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)

Украинские военные отбили ряд атак на Донбассе, кроют оккупантов авиацией, артиллерией и ракетами. Армия РФ ведет обстрелы, готовит мобилизацию во временно оккупированном Крыму и усилила фильтрацию на юге, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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В оккупированных районах Херсонской области россияне усилили фильтрационные меры, в частности, проверяют транспорт, документы и телефоны всех на пунктах въезда и выезда в Геническе.

В Крыму оккупанты готовятся к очередной волне мобилизации, в Керчи сверяют данные военнообязанных на предприятиях.

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Армия РФ за сутки нанесла пять ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской и Донецкой областях, 30 раз ударила авиацией и 35 раз била из РСЗО.

Украинские военные за сутки отбили атаки в районах Новоселовского, Стельмаховки, Червонопоповки, Белогоровки Луганской области, Григорьевки, Выемки, Бахмута, Опытного, Клещеевки, Курдюмовки, Северного, Первомайского, Красногоровки и Марьинки Донецкой.

Авиация ВСУ нанесла за сутки 19 ударов по скоплениям сил и техники, три – по позициям зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, район скопления сил и техники, а также еще пять важных объектов.

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Марко Сировой
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ВСУ Донбасс Крым Херсонская область армия рф генштаб юг войска россии
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