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На юге по оккупантам били "чем-то новым" – Ким

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 06:55
На юге по оккупантам били
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)

Украинские военные применили новое оружие против армии России на юге. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно", – написал он.

Ким не уточнил, чем именно били оккупантов.

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Марко Сировой
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ВСУ оружие армия рф юг виталий ким войска россии
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