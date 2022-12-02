На юге по оккупантам били "чем-то новым" – Ким

Украинские военные применили новое оружие против армии России на юге. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно", – написал он.

Ким не уточнил, чем именно били оккупантов.

Недавно Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone 2 с лазерным наведением.

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Марко Сировой

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