На юге по оккупантам били "чем-то новым" – Ким
02.12.2022, 06:55
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)
Украинские военные применили новое оружие против армии России на юге. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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"Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно", – написал он.
Ким не уточнил, чем именно били оккупантов.
- Недавно Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone 2 с лазерным наведением.
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