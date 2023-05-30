Оккупанты усилили контрразведывательные меры в Скадовском районе, ходят по домам – Генштаб
30.05.2023, 07:56
Российские оккупанты в Скадовске (Фото: EPA)
Российские оккупанты усилили контрразведывательные меры в Скадовском районе, ходят по домам украинцев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 30 мая.
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Как отмечается, россияне ужесточили контрразведывательные меры во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области.
Оккупанты проводят массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства.
"Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины", – говорится в сообщении.
- 25 мая сообщалось, что россияне милитаризовали остров Джарылгач, который 19 мая соединили с временно оккупированной территорией Херсонской области в районе Лазурного.
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