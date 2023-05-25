UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: РФ милитаризировала Джарылгач – стянула сотни оккупантов и 15 украденных лодок

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 19:45
Генштаб: РФ милитаризировала Джарылгач – стянула сотни оккупантов и 15 украденных лодок - Фото
Остров Джарилгач (фото: Википедия)

Россияне милитаризовали остров Джарилгач, который 19 мая соединили с временно оккупированной территорией Херсонской области в районе Лазурного. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отметили украинские военные, государство-террорист разместило на острове около 300 своих солдат и 15 лодок иностранного производства, похищенных у местного населения.

В Генштабе указали, что в то же время на Херсонском и Запорожском направлениях захватчики ведут оборонительные действия.

Однако основные усилия армия РФ сосредотачивает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В общей сложности за прошедшие сутки произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта", – говорится в сводке.

На Купянском направлении оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении россияне наступали в районе Белогоровки, успеха не имели.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжала штурмовать Бахмут.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные действия в направлении Красногоровки – потерпели неудачу.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки врага в районе города Марьинка.

На других направлениях оккупанты наступательных действий не проводили, но продолжали обстрелы.

25 мая украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, один склад боеприпасов, одну станцию радиолокаций и артиллерийское подразделение армии РФ на огневых позициях.

  • 19 мая 2023 года в Генштабе рассказали, что россияне построили песчаную насыпь, которая соединила остров Джарылгач, имеющий статус природного парка, с материком.
  • 25 мая командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский заверил, что у врага нет никаких успехов под Авдеевкой.

Смотрите также: С Залужным все хорошо, он передает всем привет. Вот видео 25 мая

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУвойнагенштабостров Джарилгач
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 