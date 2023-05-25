Генштаб: РФ милитаризировала Джарылгач – стянула сотни оккупантов и 15 украденных лодок

Россияне милитаризовали остров Джарилгач, который 19 мая соединили с временно оккупированной территорией Херсонской области в районе Лазурного. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Как отметили украинские военные, государство-террорист разместило на острове около 300 своих солдат и 15 лодок иностранного производства, похищенных у местного населения.

В Генштабе указали, что в то же время на Херсонском и Запорожском направлениях захватчики ведут оборонительные действия.

Однако основные усилия армия РФ сосредотачивает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В общей сложности за прошедшие сутки произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта", – говорится в сводке.

На Купянском направлении оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении россияне наступали в районе Белогоровки, успеха не имели.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжала штурмовать Бахмут.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные действия в направлении Красногоровки – потерпели неудачу.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки врага в районе города Марьинка.

На других направлениях оккупанты наступательных действий не проводили, но продолжали обстрелы.

25 мая украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, один склад боеприпасов, одну станцию радиолокаций и артиллерийское подразделение армии РФ на огневых позициях.

19 мая 2023 года в Генштабе рассказали, что россияне построили песчаную насыпь, которая соединила остров Джарылгач, имеющий статус природного парка, с материком.

25 мая командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский заверил, что у врага нет никаких успехов под Авдеевкой.

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