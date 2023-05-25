Генштаб: Росія мілітаризувала острів Джарилгач – стягнула сотні окупантів і 15 вкрадених човнів

Росіяни мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з'єднали з тимчасово окупованою територію Херсонщини в районі Лазурного. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Як зазначили українські військові, держава-терорист розмістила на острові близько 300 своїх солдатів і 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення.

В Генштабі вказали, що водночас на Херсонському і Запорізькому напрямках загарбники ведуть оборонні дії.

Однак основні зусилля армія РФ зосереджує на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Загалом протягом минулої доби сталося 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту", – мовиться у зведенні.

На Куп'янському напрямку окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку росіяни наступали в районі Білогорівки, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжувала штурмувати Бахмут.

На Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні дії у напрямку Красногорівки – зазнали невдачі.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки ворога в районі міста Мар'їнка.

На інших напрямках окупанти наступальних дій не проводили, але продовжували обстріли.

25 травня українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ армії РФ на вогневих позиціях.

19 травня 2023 року в Генштабі розповіли, що росіяни збудували піщаний насип, який з'єднав острів Джарилгач, що має статус природного парку, з материком.

25 травня командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський запевнив, що у ворога немає жодних успіхів під Авдіївкою.

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