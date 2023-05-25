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Генерал Тарнавський запевнив: у ворога жодних успіхів під Авдіївкою. Показав, як горить БМП видео

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 19:07
Відео: 110 ОМБр
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Наступальні дії окупантів на Авдіївському напрямку зазнають невдач, а українські сили знищують ворога. Про це заявив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський і опублікував відео 110 окремої механізованої бригади зі знищенням техніки росіян.

"Ворог продовжує здійснювати невдалі наступальні дії на Авдіївському напрямку. Сили оборони знищують ворога, жодних успіхів у росіян немає", – заявив Тарнавський і додав відео БМП-2 росіян у вогні.

Сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках атаки ворога були відбиті, наступальні дії армії РФ там безрезультатні.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на Авдіївському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка.

  • Сьогодні СБУ повідомила, що спіймала агента РФ, який готував диверсію на залізниці під Авдіївкою.

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Оксана Житнюк
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війнаавдіївкаавдіївський напрямокОлександр Тарнавський
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