Наступальні дії окупантів на Авдіївському напрямку зазнають невдач, а українські сили знищують ворога. Про це заявив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський і опублікував відео 110 окремої механізованої бригади зі знищенням техніки росіян.

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"Ворог продовжує здійснювати невдалі наступальні дії на Авдіївському напрямку. Сили оборони знищують ворога, жодних успіхів у росіян немає", – заявив Тарнавський і додав відео БМП-2 росіян у вогні.

Сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках атаки ворога були відбиті, наступальні дії армії РФ там безрезультатні.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на Авдіївському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка.

Сьогодні СБУ повідомила, що спіймала агента РФ, який готував диверсію на залізниці під Авдіївкою.

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