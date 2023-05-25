Наступательные действия оккупантов на Авдеевском направлении терпят неудачи, а украинские силы уничтожают врага. Об этом заявил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский и опубликовал видео 110 отдельной механизированной бригады с уничтожением техники россиян.

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"Враг продолжает совершать неудачные наступательные действия на Авдеевском направлении. Силы обороны уничтожают врага, никаких успехов у россиян нет", – заявил Тарнавский и добавил видео горящей БМП-2 россиян.

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр тоже сообщила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях атаки врага были отбиты, наступательные действия армии РФ там безрезультатны.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка.

Сегодня СБУ сообщила, что поймала агента РФ, готовившего диверсию на железной дороге под Авдеевкой.

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