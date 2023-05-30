Окупанти посилили контррозвідувальні заходи у Скадовському районі, ходять по будинках – Генштаб

Російські окупанти посилили контррозвідувальні заходи у Скадовському районі, ходять по будинках українців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 30 травня.

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Як зазначається, росіяни посилили контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області.

Окупанти проводять масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої.

"Таким чином, окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України", – йдеться у повідомленні.

25 травня повідомлялося, що росіяни мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з'єднали з тимчасово окупованою територією Херсонської області в районі Лазурного.

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