RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти посилили контррозвідувальні заходи у Скадовському районі, ходять по будинках – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 07:56
Окупанти посилили контррозвідувальні заходи у Скадовському районі, ходять по будинках – Генштаб - Фото
Російські окупанти у Скадовську (Фото: EPA)

Російські окупанти посилили контррозвідувальні заходи у Скадовському районі, ходять по будинках українців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 30 травня.

Як зазначається, росіяни посилили контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області.

Окупанти проводять масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої.

"Таким чином, окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України", – йдеться у повідомленні.

Окупанти посилили контррозвідувальні заходи у Скадовському районі, ходять по будинках – Генштаб
  • 25 травня повідомлялося, що росіяни мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з'єднали з тимчасово окупованою територією Херсонської області в районі Лазурного.

Читайте також: У Скадовську почали телефонувати та бронювати готелі та паркування для танків Leopard – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонська областьскадовськ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 