Оккупанты устроили пыточную под Геническом, ВСУ отбивают атаки на Донбассе – сводка ГШ

Российские оккупанты в районе Геническа организовали пыточную на базе отдыха. Украинские военные отбивают атаки на Донбассе и бьют по армии РФ артиллерией, авиацией, ракетами, говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты пытаются удержать захваченное, сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ, оборудуют позиции для обороны и наступают на отдельных направлениях. За сутки они совершили девять авиационных и семь ракетных ударов, более 50 раз обстреливали из РСЗО.

В Стрелково Генического района оккупанты обустроили пыточную на базе отдыха: незаконно удерживают и мучают там украинцев.

Читайте также: Разбор | Решающая зима: что ждет ВСУ и получит ли Путин желанную паузу в войне. Спойлер – вряд ли

Силы обороны Украины за сутки отбили атаки в районе Стельмаховки Луганской области, Спорного, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Каменки, Опытного, Веселого, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой.

Авиация ВСУ за сутки поразила район скопления сил и техники армии РФ. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления оккупантов, склад горючего, район скопления сил и техники, станцию РЭБ.

По данным ОК "Юг", ВСУ продолжают операцию по освобождению Кинбурнской косы в условиях информационной тишины.

Читайте также: Рамштайн-7. Какое оружие получит Украина для войны зимой и защиты от российских ракет

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.