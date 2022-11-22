Оккупанты устроили пыточную под Геническом, ВСУ отбивают атаки на Донбассе – сводка ГШ
Российские оккупанты в районе Геническа организовали пыточную на базе отдыха. Украинские военные отбивают атаки на Донбассе и бьют по армии РФ артиллерией, авиацией, ракетами, говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Оккупанты пытаются удержать захваченное, сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ, оборудуют позиции для обороны и наступают на отдельных направлениях. За сутки они совершили девять авиационных и семь ракетных ударов, более 50 раз обстреливали из РСЗО.
В Стрелково Генического района оккупанты обустроили пыточную на базе отдыха: незаконно удерживают и мучают там украинцев.
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Силы обороны Украины за сутки отбили атаки в районе Стельмаховки Луганской области, Спорного, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Каменки, Опытного, Веселого, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой.
Авиация ВСУ за сутки поразила район скопления сил и техники армии РФ. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления оккупантов, склад горючего, район скопления сил и техники, станцию РЭБ.
- По данным ОК "Юг", ВСУ продолжают операцию по освобождению Кинбурнской косы в условиях информационной тишины.
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