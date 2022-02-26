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Оккупанты в Черном море захватили украинское гражданское спасательное судно

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 22:13
Оккупанты в Черном море захватили украинское гражданское спасательное судно - Фото
Фото: Мининфраструктуры

Военные корабли российских оккупантов в районе острова Змеиный захватили украинское гражданское спасательное судно "Сапфир". Связь с судном в настоящее время потеряна. Об этом сообщает Мининфраструктуры.

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"Сапфир" выполнял гуманитарную миссию, поэтому действия военных кораблей страны-агрессора являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства, отметили в министерстве. 

"Уже скоро за все военные преступления придет наказание", – подчеркнули в министерстве.

  • 24 февраля вражеские корабли подошли к острову Змеиный и попытались угрозами вынудить сдаться находящихся там пограничников. Однако получили отказ.
  • Защитники острова держали оборону, а потом с ними пропала связь. Стало ясно, что инфраструктура острова разрушена, он захвачен, а гарнизон погиб.
  • Сегодня Госпогранслужба сообщила, что есть надежда, что все украинские защитники Змеиного могут быть живы. 
Вадим Ребрина
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Россия мининфраструктуры черное море остров змеиный
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