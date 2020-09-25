Оккупанты в Крыму схватили 22-летнего одессита, инкриминируют призывы к экстремизму

Гражданина Украины задержали в Евпатории и отвезли в Симферополь

Управление Нацполиции в Крыму и Севастополе открыло дело за незаконное задержание на оккупированном полуострове гражданина Украины. Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым.

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По информации прокуратуры, речь идет о 22-летнем жителе Одесской области.

Как отмечается, в начале сентября он приехал в Крым на отдых, а 22 сентября в Евпатории был задержан оккупантами за якобы публичные призывы к экстремистской деятельности на полуострове.

Оккупанты отвезли задержанного в Симферополь, где так называемый "Киевский районный суд Симферополя" арестовал его.

Квалификация дела, возбужденного Нацполицией, предусматривает до 10 лет заключения в случае признания виновным.

Ранее проект Радио Свобода Крим.Реалии сообщал, что украинец, задержанный 19 сентября в Крыму российскими силовиками - 22-летний житель Одессы Александр Долженков. Сейчас официального подтверждения его личности нет.

16 сентября южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес незаконные приговоры фигурантам второго бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир. Граждане Украины получили от 13 до 19 лет строго режима.

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Наталия Медведева

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