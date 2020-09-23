Оккупанты заставляют жителей Крыма избавляться от украинского паспорта – постпред в ООН

По словам Кислицы, даже если оккупанты заставят украинцев или крымских татар рвать украинские паспорта, они все равно останутся гражданами Украины

В оккупированном Россией Крыму преследуют владельцев паспортов Украины и оказывают давление, пытаясь вынудить население избавляться от украинских документов. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Крым.Реалии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"То, что владельцы украинских паспортов в Крыму преследуются – это факт. То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились этих паспортов – это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не вытекает из наличия паспорта. Это паспорт получают на основании того, что вы уже гражданка или гражданин Украины. Поэтому даже если оккупанты заставят украинцев или крымских татар порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины", – отметил Кислица.

22 июля сообщалось, что крымчан начали штрафовать российские службы по украинский паспорт при пересечении админграницы с материковой Украиной.

Читайте также: Задержания, аресты и пытки. ООН опубликовала новый доклад по Крыму и Донбассу

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.