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Оккупанты начали штрафовать на админгранице с Крымом за украинский паспорт

22.07.2020, 16:30
Оккупанты начали штрафовать на админгранице с Крымом за украинский паспорт - Фото
Фото: depositphotos.com

Правозащитники сообщают, что местной жительнице Ялты выписали штраф за украинский паспорт

Оккупанты начали штрафовать местных жителей Крыма за попытку пересечения админграницы с украинским паспортом. Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

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При въезде на территорию временно оккупированного Крыма ФСБ требует от местных жителей предъявлять российский паспорт.

"Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят  постановление о назначении административного наказания", - отмечается в сообщении.

Жительница Ялты сообщила правозащитникам, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ  в российском пункте пропуска Перекоп (напротив украинского КПВВ Чаплынка).

"Он задавал мне много разных вопросов, а именно, где родилась, жила, училась, где работаю и с кем живу", - отметила она.

В итоге крымчанку  оштрафовали на 2000 рублей.

 

Крымчан штрафуют за украинский паспорт

  • 22 ноября представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявлял, что большинство крымчан не отказались от российского паспорта из-за необходимости "выживать" на полуострове в условиях оккупации, а число тех, кто не захотел брать документ РФ, невозможно подсчитать.

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Арина Толина
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