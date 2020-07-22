Оккупанты начали штрафовать на админгранице с Крымом за украинский паспорт

Правозащитники сообщают, что местной жительнице Ялты выписали штраф за украинский паспорт

Оккупанты начали штрафовать местных жителей Крыма за попытку пересечения админграницы с украинским паспортом. Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

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При въезде на территорию временно оккупированного Крыма ФСБ требует от местных жителей предъявлять российский паспорт.

"Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания", - отмечается в сообщении.

Жительница Ялты сообщила правозащитникам, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска Перекоп (напротив украинского КПВВ Чаплынка).

"Он задавал мне много разных вопросов, а именно, где родилась, жила, училась, где работаю и с кем живу", - отметила она.

В итоге крымчанку оштрафовали на 2000 рублей.

ольшинство крымчан не отказались от российского паспорта из-за необходимости "выживать" на полуострове в условиях оккупации, а число тех, кто не захотел брать документ РФ, невозможно подсчитать. представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявлял , что б 22 ноября

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Арина Толина

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