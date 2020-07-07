Нет претензий к жителям Крыма и ОРДЛО, получившим паспорта России – Резников
Украина рассматривает как жертв получивших паспорта России жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма
У Украины нет претензий к жителям временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, поскольку их рассматривают как жертв. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV рассказал министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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"В режиме переходного правосудия мы пишем, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе, являются заложниками. Это их способ выживания. К ним Украина не имеет претензий", - сказал он.
В то же время министр заявил, что претензии предъявят коллаборантам, которые служили оккупантам и "имеют кровь на руках".
Всего, по словам Резникова, паспорта РФ на Донбассе получили около 200 000 жителей временно оккупированных территорий.
- Ранее Резников заявлял, что все главари боевиков на оккупированных территориях Донбасса получили гражданство РФ. Это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в местных выборах, если они состоятся в октябре
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