Нет претензий к жителям Крыма и ОРДЛО, получившим паспорта России – Резников

Украина рассматривает как жертв получивших паспорта России жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма

У Украины нет претензий к жителям временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, поскольку их рассматривают как жертв. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV рассказал министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"В режиме переходного правосудия мы пишем, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе, являются заложниками. Это их способ выживания. К ним Украина не имеет претензий", - сказал он.

В то же время министр заявил, что претензии предъявят коллаборантам, которые служили оккупантам и "имеют кровь на руках".

Всего, по словам Резникова, паспорта РФ на Донбассе получили около 200 000 жителей временно оккупированных территорий.

се главари боевиков на оккупированных территориях Донбасса получили гражданство РФ. Это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в местных выборах, если они состоятся в октябре Ранее Резников заявлял , что в

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Марк Сировой

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