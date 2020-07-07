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Нет претензий к жителям Крыма и ОРДЛО, получившим паспорта России – Резников

07.07.2020, 06:50
Нет претензий к жителям Крыма и ОРДЛО, получившим паспорта России – Резников - Фото
Алексей Резников (фото - facebook.com-reznikovoleksii)

Украина рассматривает как жертв получивших паспорта России жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма

У Украины нет претензий к жителям временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, поскольку их рассматривают как жертв. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV рассказал министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"В режиме переходного правосудия мы пишем, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе, являются заложниками. Это их способ выживания. К ним Украина не имеет претензий", - сказал он.

В то же время министр заявил, что претензии предъявят коллаборантам, которые служили оккупантам и "имеют кровь на руках".

Всего, по словам Резникова, паспорта РФ на Донбассе получили около 200 000 жителей временно оккупированных территорий.

  • Ранее Резников заявлял, что все главари боевиков на оккупированных территориях Донбасса получили гражданство РФ. Это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в местных выборах, если они состоятся в октябре

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Марк Сировой
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