Оккупанты в Симферополе готовят людей к тревогам, в Чаплынке ищут семьи военных ВСУ – ГШ

Российские оккупанты начали готовить жителей временного оккупированного Симферополя к приближению боевых действий, а в поселке рядом с Крымским перешейком ищут семьи военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке 25 ноября.

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Как отмечается, в Симферополе оккупанты проводят мероприятия по информированию населения о том, как действовать в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.

По информации Генштаба, в поселке Чаплынка Херсонской области захватчики разыскивают родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур.

Оккупанты ищут в Чаплынке покинутые жилые дома, чтобы там селиться.

18 ноября Генштаб сообщил, что в ВСУ уничтожили в Чаплынке склад боеприпасов.

В утренней сводке Генштаба за 25 ноября сообщалось, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе.

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Наталія Медведєва

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