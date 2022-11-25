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Оккупанты в Симферополе готовят людей к тревогам, в Чаплынке ищут семьи военных ВСУ – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 19:17
Оккупанты в Симферополе готовят людей к тревогам, в Чаплынке ищут семьи военных ВСУ – ГШ - Фото
КПВВ Чаплынка (Фото: Крым.Реалии)

Российские оккупанты начали готовить жителей временного оккупированного Симферополя к приближению боевых действий, а в поселке рядом с Крымским перешейком ищут семьи военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке 25 ноября.

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Как отмечается, в Симферополе оккупанты проводят мероприятия по информированию населения о том, как действовать в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.

По информации Генштаба, в поселке Чаплынка Херсонской области захватчики разыскивают родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур.

Оккупанты ищут в Чаплынке покинутые жилые дома, чтобы там селиться.

  • 18 ноября Генштаб сообщил, что в ВСУ уничтожили в Чаплынке склад боеприпасов.
  • В утренней сводке Генштаба за 25 ноября сообщалось, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе.

Читайте также: На Донбассе Силы обороны разбивают "третий бренд" армии РФ: что она "армия" – спикер ВСУ

Наталія Медведєва
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