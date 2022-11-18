ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов рядом с Крымским перешейком

Генеральный штаб подтвердил, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Чаплынке. Об этом сообщается в вечерней сводке.

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Чаплынка расположена практически на перешейке Крымского полуострова. Поражение расположенного рядом с ней склада боеприпасов является подтверждением того, что после деоккупации Херсона Чаплынка оказалась в радиусе поражения дальнобойной артиллерии ВСУ.

12 ноября появились спутниковые фотографии, по которым видно, что оккупанты начали отвод военной техники с базы возле Чаплынки задолго до публичного заявления об отступлении за Днепр.

15 ноября появились свидетельства, что армия РФ вывела вертолеты с аэродрома Чаплынки.

Сергій Бережний

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