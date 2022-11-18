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ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов рядом с Крымским перешейком

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 20:18
ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов рядом с Крымским перешейком - Фото
Битва за юг (карта - deepstatemap.live)

Генеральный штаб подтвердил, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Чаплынке. Об этом сообщается в вечерней сводке.

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Чаплынка расположена практически на перешейке Крымского полуострова. Поражение расположенного рядом с ней склада боеприпасов является подтверждением того, что после деоккупации Херсона Чаплынка оказалась в радиусе поражения дальнобойной артиллерии ВСУ.

Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ Чаплынка склад боеприпасов
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