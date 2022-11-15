Россия забрала вертолеты с аэродрома Чаплинка на левом берегу Днепра – спутниковые фото
Армия России после бегства из Херсона и правого берега Днепра забрала вертолеты с аэродрома Чаплинка, который находится на левом берегу главной реки Украины. Об этом сообщает проект "Схемы" Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На спутниковых снимках Planet Labs за 8 ноября видно, что на территории аэродрома было 15 вертолетов. На кадрах за 12 ноября их больше нет.
Отмечается, что кроме вертолетов на базе в Чаплинке оккупанты имели другую военную технику и большое количество боеприпасов. Депутат Херсонского облсовета сообщал об ударе ВСУ по аэродрому в ночь с 12 на 13 ноября – но официальных подтверждений пока не было.
- Украинские военные освободили правый берег Херсонской области. 14 ноября в Херсон приезжал президент Владимир Зеленский.
- 14 ноября оккупанты с Кинбурнской косы пытались атаковать Очаков, а ВСУ ударили по армии РФ в Олешках, сообщает ОК "Юг".
Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины разведчику, поднявшему флаг в Снегиревке
Комментарии