UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия забрала вертолеты с аэродрома Чаплинка на левом берегу Днепра – спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 07:02
Россия забрала вертолеты с аэродрома Чаплинка на левом берегу Днепра – спутниковые фото - Фото
Российский вертолет (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России после бегства из Херсона и правого берега Днепра забрала вертолеты с аэродрома Чаплинка, который находится на левом берегу главной реки Украины. Об этом сообщает проект "Схемы" Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На спутниковых снимках Planet Labs за 8 ноября видно, что на территории аэродрома было 15 вертолетов. На кадрах за 12 ноября их больше нет.

Отмечается, что кроме вертолетов на базе в Чаплинке оккупанты имели другую военную технику и большое количество боеприпасов. Депутат Херсонского облсовета сообщал об ударе ВСУ по аэродрому в ночь с 12 на 13 ноября – но официальных подтверждений пока не было.

Россия забрала вертолеты с аэродрома Чаплинка на левом берегу Днепра – спутниковые фото

  • 14 ноября оккупанты с Кинбурнской косы пытались атаковать Очаков, а ВСУ ударили по армии РФ в Олешках, сообщает ОК "Юг".

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины разведчику, поднявшему флаг в Снегиревке

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чаплинка аэродром вертолеты вкс рф армия рф войска россии Херсон война ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 