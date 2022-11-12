Оккупанты начали отвод техники из Чаплинки еще в конце октября – спутниковые снимки

Российские оккупанты начали отвод военной техники с военной базы возле Чаплинки задолго до публичного заявления об отступлении за Днепр. Такое предположение на основании спутниковых снимков сделал в Twitter один из руководителей Bellingcat Христо Грозев.

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Грозев написал, что судя по спутниковым фотографиям, армия России начала эвакуацию важной для нее военной базы в Чаплинке (там, в частности, размещались ударные вертолеты КА-52) еще в конце октября.

Чаплинка расположена в 80 км к востоку от Херсона и после его деоккупации находится в пределах досягаемости РСЗО HIMARS, отметил Грозев. Чаплинка находится практически непосредственно на перешейке в Крым.

На снимках видно, что в период с 11 до 27 октября на двух основных площадках военной базы количество военной техники значительно сократилось.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.

Херсон был оккупирован в самом начале полномасштабного вторжения – 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города выдающейся победой Украины и стратегическим провалом России.

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Сергій Бережний

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