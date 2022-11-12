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В Херсонской области оккупанты совсем пали духом, для них вводят "сухой закон" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 19:30
В Херсонской области оккупанты совсем пали духом, для них вводят
Оккупанты: фото - ГУР

На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина русских оккупантов. В Геническе введен "сухой закон", оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки со складов, из магазинов и ресторанов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Россияне усовершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время, они продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 – ранеными.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

  • Военная разведка Великобритании считает, что бегство россиян из Херсона – это серьезный репутационный удар для РФ и ее армии.

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Вадим Ребрина
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Херсон сводка генштаб Геническ
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