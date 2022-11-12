Подоляк о деоккупации Херсона: "русский мир" умер, его ненавидят

Радость, с которой жители Херсона встречают бойцов Вооруженных Сил Украины, свидетельствует о провале "русского мира" в Украине. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк сравнил, как жители Херсона встречали российских оккупантов протестами и как сейчас они радуются украинским военным. Такая реакция говорит сама за себя, подчеркнул он.

"Русский мир" как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи – умер. Его ненавидят", – написал Подоляк в Twitter.

"Рускій мір" як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні – помер. Його ненавидять. Просто порівняйте, як у лютому 2022 року протестами "зустрічали" російських окупантів – і як зараз зустрічають ЗСУ в Херсоні. Слова зайві. Все надто очевидно… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 12, 2022

Глава МИД Польши считает "русский мир" тоталитарной идеологией.

Митрополит Киевский Епифаний ранее говорил, что "русский мир" – это новый нацизм, а пропагандировавший его патриарх Кирилл Гундяев избрал позицию антихриста.

Андрій Водяний

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