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Подоляк о деоккупации Херсона: "русский мир" умер, его ненавидят

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 14:28
Подоляк о деоккупации Херсона:
Фото: пресс-служба Офиса президента

Радость, с которой жители Херсона встречают бойцов Вооруженных Сил Украины, свидетельствует о провале "русского мира" в Украине. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк сравнил, как жители Херсона встречали российских оккупантов протестами и как сейчас они радуются украинским военным. Такая реакция говорит сама за себя, подчеркнул он.

"Русский мир" как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи – умер. Его ненавидят", – написал Подоляк в Twitter.

Андрій Водяний
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война Херсон русский мир михаил подоляк
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