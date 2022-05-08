Оккупанты вновь обстреляли нефтезавод в Лисичанске. Бушует пожар, угроза взрыва

Сегодня, 8 мая, российские оккупанты вновь обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, начался пожар, есть угроза взрыва. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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"В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ", – сказано в сообщении.

По словам Гайдая, пожар охватил территорию площадью 360 кв.м, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров.

Глава ОВА добавил, что спасатели начали тушить огонь, но помещал артиллерийский обстрел – они были вынуждены оставить борьбу с огнем и перейти в безопасное место.

Гайдай добавил, что сейчас пожарные не могут продолжить работу, поскольку обстрелы не утихают.

В Лисичанске за сутки в результате обстрелов оккупантов уничтожены 13 домов.

Лисичанск останется без воды до конца войны.

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Яна Катасонова

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