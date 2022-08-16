Оккупанты вывозят украинские полувагоны с захваченного юга в Крым – Подоляк

Оккупанты во временно захваченных южных регионах переправляют все поврежденные и целые украинские полувагоны в Крым. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что это говорит о том, что интегрировать экономику захваченных территорий в российское пространство никто не собирается.

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"Пока кремлевские пропагандисты осваивают бюджеты, вешая в Херсоне борды "Мы здесь навсегда", российские военные понимают свои временные перспективы вообще по-другому. Если первые приехали банально заработать на бюджете, то вторые точно хотят успеть украсть", – написал Подоляк.

По его информации, оккупанты дали ультимативное указание железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон.

Там происходит разборка поступивших вагонов: колесные пары и тележки демонтируют для переправки в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезку на лом – также в направлении Крыма, сообщил Подоляк.

Железнодорожникам, по его словам, предписано оставить только платформы для транспортировки техники и парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.

"Что это значит, спросите вы? Еще раз по слогам: русские военные (боевики) отлично понимают свои временные перспективы пребывания в Херсоне. Никто не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство. Надо успеть украсть как можно больше. Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен – массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне", – написал Подоляк.

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Вадим Ребрина

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