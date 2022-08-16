UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты вывозят украинские полувагоны с захваченного юга в Крым – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 19:29
Оккупанты вывозят украинские полувагоны с захваченного юга в Крым – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Оккупанты во временно захваченных южных регионах переправляют все поврежденные и целые украинские полувагоны в Крым. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что это говорит о том, что интегрировать экономику захваченных территорий в российское пространство никто не собирается.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Пока кремлевские пропагандисты осваивают бюджеты, вешая в Херсоне борды "Мы здесь навсегда", российские военные понимают свои временные перспективы вообще по-другому. Если первые приехали банально заработать на бюджете, то вторые точно хотят успеть украсть", – написал Подоляк.

По его информации, оккупанты дали ультимативное указание железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон.

Там происходит разборка поступивших вагонов: колесные пары и тележки демонтируют для переправки в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезку на лом – также в направлении Крыма, сообщил Подоляк.

Железнодорожникам, по его словам, предписано оставить только платформы для транспортировки техники и парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.

"Что это значит, спросите вы? Еще раз по слогам: русские военные (боевики) отлично понимают свои временные перспективы пребывания в Херсоне. Никто не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство. Надо успеть украсть как можно больше. Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен – массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне", – написал Подоляк.

Читайте также: Зеленский об угрозе аннексии Херсона: За нарушение границ нужно закрыть Европу для россиян

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым вагоны михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 