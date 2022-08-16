Зеленский об угрозе аннексии Херсона: За нарушение границ нужно закрыть Европу для россиян

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за угрозы аннексии временно оккупированной Херсонской области Европа может закрыть границы для всех граждан России. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

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По его словам, псевдореферендум и аннексия Херсона является нарушением международного права, хотя россияне давно его нарушили.

"Просто говорить об этом нет никакого смысла. Но страны могут сделать то же самое, потому что это нарушение границ. То есть точно могут ввести ограничительные санкции. Например, запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза. Хорошие санкции. Я думаю, что они очень хорошие и мирные", — заявил Зеленский.

Он отметил, что в подобных санкциях нет ничего, что отнимало бы имущество или человеческую жизнь.

"Я с самого начала сказал, что считаю самыми важными санкциями закрытие границ, потому что они отбирают чужую территорию. Что ж, пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию. Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальное слабее. Полного эмбарго на поставки энергоресурсов нет, границы не закрыты", — резюмировал он.

По данным британской разведки, Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии – действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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