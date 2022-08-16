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Зеленский об угрозе аннексии Херсона: За нарушение границ нужно закрыть Европу для россиян

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16.08.2022, 16:51
Зеленский об угрозе аннексии Херсона: За нарушение границ нужно закрыть Европу для россиян - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за угрозы аннексии временно оккупированной Херсонской области Европа может закрыть границы для всех граждан России. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

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По его словам, псевдореферендум и аннексия Херсона является нарушением международного права, хотя россияне давно его нарушили. 

"Просто говорить об этом нет никакого смысла. Но страны могут сделать то же самое, потому что это нарушение границ. То есть точно могут ввести ограничительные санкции. Например, запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза. Хорошие санкции. Я думаю, что они очень хорошие и мирные", — заявил Зеленский.

Он отметил, что в подобных санкциях нет ничего, что отнимало бы имущество или человеческую жизнь. 

"Я с самого начала сказал, что считаю самыми важными санкциями закрытие границ, потому что они отбирают чужую территорию. Что ж, пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию. Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальное слабее. Полного эмбарго на поставки энергоресурсов нет, границы не закрыты", — резюмировал он. 

Читайте также: Кулеба об угрозе аннексии территорий: Нужно предотвращать, а не говорить о последствиях 

Дмитрий Гриниченко
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граждане России Владимир Зеленский санкции война Херсон временно оккупированные территории
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