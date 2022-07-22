Оккупанты закрыли Мариуполь на въезд и выезд, чтобы бороться с партизанами — Андрющенко

В разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе захватчики закрыли въезды и выезды из города, чтобы усилить фильтрацию и борьбу с партизанами. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, с 16:00 22 июля и до 06:00 24 июля оккупанты закрыли город на въезд и выезд, чтобы проводить усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия.

Он отметил, что инсайдеры сообщили информацию о потерях россиян во временно оккупированном Бердянске, что и стало причиной закрытия города.

"Ожидаем много и жестко внутри города. Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блокпосты", — написал Андрющенко.

5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем.

После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах.

По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города будет стоить более $14 млрд.

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Дмитрий Гриниченко

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