В Мариуполе сотрудники ММКИ устроили "тихий бунт" против россиян — советник мэра

В разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе сотрудники металлургического комбината имени Ильича устроили "тихий бунт" против россиян. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, местные жители отказываются работать на производстве для оккупантов.

"График с 08:00 до 20:00 в бесчеловечных условиях. Без воды на солнце. Тихий саботаж, не спасает даже "большая" анонсированная зарплата в 45 000 рублей", — заявил Андрющенко.

Он отметил, что сотрудники ММКИ устроили "свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины", вероятно, имея в виду, что территория предприятия заминирована.

5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем.

После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах.

По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города будет стоить более $14 млрд.

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Дмитрий Гриниченко

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