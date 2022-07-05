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Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой — разведка

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 13:42
Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой — разведка - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

На оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой обучения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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В Пологовском районе Запорожской области оккупанты заставляют украинцев отправлять своих детей в школы и детские сады, которые работают по российской учебной программе, — там уже преподают завезенные из РФ учителя и воспитатели. 

При отказе родителей россияне угрожают забирать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать — мужчин отправлять в "армию ДНР", а женщин на уборку города. 

Читайте также: В России оборонные предприятия отказываются ремонтировать технику для войны — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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война запорожская область разведка оккупированные территории
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