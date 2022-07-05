Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой — разведка
На оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой обучения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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В Пологовском районе Запорожской области оккупанты заставляют украинцев отправлять своих детей в школы и детские сады, которые работают по российской учебной программе, — там уже преподают завезенные из РФ учителя и воспитатели.
При отказе родителей россияне угрожают забирать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать — мужчин отправлять в "армию ДНР", а женщин на уборку города.
- Ранее Главное управление разведки Минобороны опубликовало радиоперехват, согласно которому российские военные сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о месторасположении определенных подразделений армии РФ в Украине.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что увеличение ракетных обстрелов со стороны России связано с изменением командующего российскими силами в Украине.
- Разведка заявляла, что на территории молдавского сепаратистского региона Приднестровье российские военные развернули широкую агитационную кампанию по вступлению на военную службу по контракту в ряды ВС РФ.
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