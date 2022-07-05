Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой — разведка

На оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой обучения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Пологовском районе Запорожской области оккупанты заставляют украинцев отправлять своих детей в школы и детские сады, которые работают по российской учебной программе, — там уже преподают завезенные из РФ учителя и воспитатели.

При отказе родителей россияне угрожают забирать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать — мужчин отправлять в "армию ДНР", а женщин на уборку города.

Читайте также: В России оборонные предприятия отказываются ремонтировать технику для войны — разведка

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.