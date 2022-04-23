Оккупанты завершили перегруппировку. Ищут уязвимые места для наступления на Донбассе – ГУР

Российская армия заканчивает перегруппировку войск и пытается определить наиболее уязвимые места, чтобы начать полномасштабное наступление на Донбассе, сообщает ГУР Минобороны.

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По информации разведки, все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси сейчас перебрасываются на восток Украины.

"Противник пытается сейчас по всем направлениям определить наиболее уязвимые места, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе", – отметил Вадим Скибицкий.

Военная разведка также опровергает решении Путина прекратить штурм завода Азовсталь в Мариуполе. К штурму задействуют росгвардию и структуры ФСБ, чтобы освободить военные подразделения.

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Наталия Фреик

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