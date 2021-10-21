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Оккупация Донбасса и Крыма. Резников отреагировал на замечания Венецианской комиссии

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 13:50
Оккупация Донбасса и Крыма. Резников отреагировал на замечания Венецианской комиссии - Фото
Алексей Резников (Фото:LIGA.net)

В Минреинтеграции положительно оценили выводы Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде для временно оккупированных регионов Донбасса и Крыма. Об этом сообщил в комментарии LIGA.net министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

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Он заявил, что комиссия поддерживает разработку законопроекта и отмечает, что он основывается на принципах международного права и учитывает потребности уязвимых групп общества.

Резников подчеркнул, что в выводах ВК минские договоренности упоминаются не как источник права, а как условия, в которых вынуждена действовать Украина. Также комиссия отмечает, что местные выборы на временно оккупированных территориях (последний пункт соглашений) должны состоятся после восстановления контроля Украины над восточной границей.

Вице-премьер добавил, что комиссия прямо указывает: Россия осуществляет эффективный контроль в ОРДЛО через свои оккупационные администрации в Луганске и Донецке.

Замечания комиссии касаются только того, что законопроект диктует только украинский взгляд на события в регионе и терминологию в международном публичном праве, добавил Резников.

Также ВК подчеркивает, что законопроект сводит суть конфликта лишь в межгосударственное измерение (то есть к российскому вмешательству), напомнил он.

"Мы согласны с тем, что законопроект является украиноцентричным – не зря же документы такого вида называются "закон Украины", – заявил министр.

ВК отмечает, что терминология законопроекта отражает "украинское понимание международного права". Об этом Резников говорит, что некоторые термины действительно определены именно для этого закона, но они не отрицают международные обязательства Украины.

По словам министра, рекомендации комиссии касаются больше доработки текста и установления лучших гарантий прав человека.

"В общем вывод Венецианской комиссии мы оцениваем как положительный – он действительно указывает на те места, которые требуют доработки, но и отмечает сильные (стороны – ред.)", – подытожил Резников.

  • В январе 2021-го Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. Вот его 10 ключевых пунктов.
  • В июле законопроект отправили на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрировали в Раде под номером 5844.
  • В октябре ВК рекомендовала внести правки в законопроект

Читайте также: "Не нужно строить иллюзий". Полная реинтеграция ОРДЛО займет минимум 25 лет – Резников

Елизавета Кумбер, Юрий Смирнов
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