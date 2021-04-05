Оккупация Крыма. МИД не хочет отказываться от харьковских соглашений – пояснили, почему

Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации харьковских соглашений – дипломаты считают, что соглашение до сих пор в силе, так как фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что Россия денонсировала соглашения, чтобы избежать ответственности за захват полуострова.

"Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", – сказал Николенко.

По его словам, размещение в Крыму Черноморского флота России также создает основания для долговых исков.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", – добавил Николенко.

11 марта СНБО поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. На следующий день СБУ открыла дело.

12 марта экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и украинский парламент были вынуждены поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ.

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Станислав Стороженко , Владислав Сердюк

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