Около 65-70% Нацгвардейцев выполняют задачи в районах боевых действий – командующий НГУ

Также подразделения НГУ занимаются конвоированием, охраной атомных электростанций, объектов критической инфраструктуры и общественного порядка

Александр Пивненко (Фото: Нацгвардия)

Около 65-70% личного состава Национальной гвардии выполняют задачи в районах боевых действий, сообщил командующий НГУ Александр Пивненко в интервью Радио Хартия.

"[Воюет] 65-70% в зависимости от ситуации, иногда больше, иногда меньше. Тоже восстановление нужно для подразделений, потерявших боеспособность", – рассказал он.

По словам Пивненко, бригады оперативного назначения Нацгвардии в принципе не отличаются от механизированных бригад ВСУ.

В то же время, подразделения НГУ также занимаются конвоированием, охраной атомных электростанций, объектов критической инфраструктуры и общественного порядка.

Накануне глава МВД Клименко сообщил, что 10% личного состава Национальной полиции принимают участие в выполнении боевых задач на фронте.

В то же время, еще 25% полицейских непосредственно несут службу в областях, где проводятся боевые действия.