Близько 65-70% Нацгвардійців виконують завдання у районах бойових дій – командувач НГУ

Олександр Півненко (Фото: Нацгвардія)

Близько 65-70% від особового складу Національної гвардії виконують завдання у районах бойових дій, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко в інтерв'ю Радіо Хартія.

"[Воює] 65-70% залежно від ситуації, інколи більше, інколи менше. Теж відновлення потрібне для підрозділів, які втратили боєздатність", – розповів він.

За словами Півненка, бригади оперативного призначення Нацгвардії в принципі не відрізняються від механізованих бригад ЗСУ.

Водночас підрозділи НГУ також займаються конвоюванням, охороною атомних електростанцій, об'єктів критичної інфраструктури й громадського порядку.

Напередодні очільник МВС Клименко повідомив, що 10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті.

Водночас ще 25% поліціянтів безпосередньо несуть службу в областях, де проводяться бойові дії.