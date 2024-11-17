Під час масованої атаки РФ бійці Національної гвардії збили крилату ракету з великокаліберного кулемета Browning у Вінницькій області, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

За даними відомства, ракета після підбиття змінила траєкторію та впала серед поля.

При цьому детонації не відбулося, зазначило МВС.

На записі видно проліт ракети та чути роботу кулемета по ній.

Раніше Повітряні сили опублікували відео, як військова під час свого першого бойового пуску знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".