Во время массированной атаки РФ бойцы Национальной гвардии сбили крылатую ракету из крупнокалиберного пулемета Browning в Винницкой области, сообщило Министерство внутренних дел.

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По данным ведомства, ракета после подведения сменила траекторию и упала среди поля.

При этом детонация не состоялась, отметило МВД.

На записи виден пролет ракеты и работа пулемета по ней.

Ранее Воздушные силы опубликовали видео, как военная во время своего первого боевого пуска уничтожила крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".