На Винничине Нацгвардейцы сбили ракету РФ с крупнокалиберного пулемета Browning - видео
Во время массированной атаки РФ бойцы Национальной гвардии сбили крылатую ракету из крупнокалиберного пулемета Browning в Винницкой области, сообщило Министерство внутренних дел.
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По данным ведомства, ракета после подведения сменила траекторию и упала среди поля.
При этом детонация не состоялась, отметило МВД.
На записи виден пролет ракеты и работа пулемета по ней.
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