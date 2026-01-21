Омбудсмен раскритиковал условия в Белоцерковском ТЦК, в военкомате говорят: ремонт – видео

Лубинец распространил видео с ненадлежащими условиями содержания якобы в Белоцерковском военкомате, однако в областном ТЦК опровергли информацию

Военный билет (Иллюстративное фото: АрмияInform)

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявил, что помещение, которое фигурирует на видео уполномоченного Верховной Рады Дмитрия Лубинца о ненадлежащих условиях пребывания военнообязанных в Белоцерковском РТЦК, юридически не принадлежит этому центру и пока не используется. Об этом ТЦК сообщил в Facebook.

В сообщении говорится, что помещение было предоставлено Киевской областной военной администрацией во временное пользование Белоцерковскому РТЦК исключительно как укрытие для военнообязанных во время воздушных тревог.

По данным ТЦК, на сегодня это помещение пустует и готовится к проведению ремонтных работ. Оно не используется для пребывания людей.

В военкомате также сообщили, что во время воздушных тревог военнообязанные находятся непосредственно в помещении Белоцерковского РТЦК. Это же помещение используется как временное место ожидания перед отправкой в воинские части.

По заявлению Киевского областного ТЦК, условия пребывания соответствуют установленным требованиям: функционируют туалеты, есть электроснабжение, отопление, водоснабжение и аварийное питание.

20 января Лубинец заявил о наличии нарушений условий пребывания военнообязанных в Белоцерковском РТЦК. По его словам, речь шла об антисанитарии, отсутствии нормальных спальных мест и элементарных условий для гигиены.

Соответствующее видео, по данным омбудсмена, было распространено в социальных сетях. Офис уполномоченного еще 4 декабря прошлого года совершил мониторинговый визит в этот ТЦК и СП, во время которого все проблемы были зафиксированы официально.

По словам Лубинца, ТЦК и СП было указано привести условия пребывания военнообязанных в соответствие с законодательством и устранить выявленные нарушения. Однако результатов, по его словам, не было.