Омбудсман розкритикував умови в Білоцерківському ТЦК, у військкоматі кажуть: ремонт – відео

Лубінець поширив відео з неналежними умовами утримання нібито в Білоцерківському військкоматі, однак в обласному ТЦК заперечили інформацію

Військовий квиток (Ілюстративне фото: АрміяInform)

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що приміщення, яке фігурує на відео уповноваженого Верховної Ради Дмитра Лубінця про неналежні умови перебування військовозобов’язаних у Білоцерківському РТЦК, юридично не належить цьому центру та наразі не використовується. Про це ТЦК повідомив у Facebook.

В повідомленні йдеться, що приміщення було надане Київською обласною військовою адміністрацією у тимчасове користування Білоцерківському РТЦК виключно як укриття для військовозобов’язаних під час повітряних тривог.

За даними ТЦК, станом на сьогодні це приміщення порожнє та готується до проведення ремонтних робіт. Воно не використовується для перебування людей.

У військкоматі також повідомили, що під час повітряних тривог військовозобов’язані перебувають безпосередньо у приміщенні Білоцерківського РТЦК. Це ж приміщення використовується як тимчасове місце очікування перед відправленням до військових частин.

За заявою Київського обласного ТЦК, умови перебування відповідають встановленим вимогам: функціонують туалети, є електропостачання, опалення, водопостачання та аварійне живлення.

20 січня Лубінець заявив про наявність порушень умов перебування військовозобов’язаних у Білоцерківському РТЦК. За його словами, мова йшла про антисанітарію, відсутність нормальних спальних місць та елементарних умов для гігієни.

Відповідне відео, за даними омбудсмана, було поширене у соціальних мережах. Офіс уповноваженого ще 4 грудня минулого року здійснив моніторинговий візит до цього ТЦК та СП, під час якого всі проблеми були зафіксовані офіційно.

За словами Лубінця, ТЦК та СП було вказано привести умови перебування військовозобов’язаних у відповідність до законодавства та усунути виявлені порушення. Однак результатів, за його словами, не було.