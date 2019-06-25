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25.06.2019, 13:32

Омельченко предлагает Зеленскому перенести АП в Голосеевский лес

Омельченко предлагает Зеленскому перенести АП в Голосеевский лес - Фото
Александр Омельченко (фото - LIGA.net)

Бывший киевский мэр призвал президента не переносить свой офис в Украинский дом, чтобы "не создавать неудобств жителям и гостям города"

Экс-мэр Киева Александр Омельченко сомневается в адекватности проекта переноса Администрации президента с улицы Банковой в здание Украинского дома на Европейской площади. Свои соображения он изложил в Facebook.

"И не только потому, что это был Музей Ульянова-Ленина, а по прагматичным причинам", - отметил он.

Омельченко пишет, что Европейская площадь - место, где сходятся важные транспортные артерии столицы, и в час пик там стоят в пробках "сотни тысяч водителей и их пассажиров". Кроме того, рядом расположен стадион "Динамо", где регулярно проходят массовые мероприятия, а также "мост Кличко".

Омельченко напомнил президенту, что в генплане предусмотрена реконструкция Европейской площади через объединение ее с Майданом в единый архитектурный ансамбль и со строительством трехуровневого подземного паркинга, а потому АП в Украинском доме будет там некстати.

Омельченко предлагает Владимиру Зеленскому не создавать неудобств киевлянами и гостям города, и рассмотреть другие локации: здания Минздрава и МИД ("там все для безопасности - подземные тоннели и средства спецсвязи"), комплекс больницы Козловского, КВЦ Парковый и Мариинский дворец для приема официальных делегаций.

Последний вариант он считает самым лучшим, как и вариант с Офисом президента на территории Национального экспоцентра Украины - бывшего ВДНХ ("там озера с белыми и черными лебедями") в Голосеевском лесу.

20 июня президент подписал указ о создании Офиса президента путем реорганизации АП и сокращения ее штата.

Смотрите также: Что Зеленский сделает с Администрацией президента: появился ролик

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Теги: Александр Омельченко, киев, Крещатик, администрация президента, украинский дом
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