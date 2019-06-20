"Проходной двор". Зеленский показал свой кабинет в АП - видео

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский показал журналистам свой рабочий кабинет в Администрации президента на Банковой. Об этом сообщает Украинская правда в видео, опубликованном на их YouTube-канале.

На вопрос, проводит ли он каждое утро совещания с главами ведомств, как его предшественник Петр Порошенко, Зеленский ответил, что говорит с ними по телефону.

"Ну и вы же видели, у меня всегда открыта дверь. Если что-то срочное, они всегда приходят, тут как "проходной двор", - добавил он.

Также Зеленский рассказал, что в АП уже есть план переезда в другое здание, а на Банковой могут сделать музей.

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