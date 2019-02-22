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22.02.2019, 18:45

Омелян: Подниму бокал шампанского за детективов НАБУ

Омелян: Подниму бокал шампанского за детективов НАБУ - Фото
Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр назвал дело бюро против себя "театром абсурда"

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал передачу дела НАБУ против него в суд, назвав это "театром абсурда" и пообещав поднять бокал шампанского за детективов бюро. Об этом он написал в своем Facebook.

Министр отметил, что при его руководстве работает дорожный фонд, дороги отстраиваются, люди "могут путешествовать самолетами дешевле, чем когда-либо", иностранные компании создают в Украине рабочие места, а грузопоток портов растет. Он также пообещал, что "реформы будут продолжаться".

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"За это я получил несколько волн информационных кампаний с моей дискредитацией, преследование членов моей семьи, дело НАБУ", - написал Омелян.

Кроме того, министр считает, что, потраченные НАБУ деньги на "дело Омеляна", в разы превышает сумму, которую бюро указывает как "незаконное обогащение".

"Сегодня вечером обязательно подниму бокал Крымского шампанского за здоровье больше десятка детективов, которые героически расследовали в течение полутора года мое дело, руководителя этой организации и его друзей", - написал Омелян.

Ранее сегодня в НАБУ сообщили, что передали дело против министра инфраструктуры в суд. В САП считают, что "работая исключительно на госслужбе, Омелян не мог сэкономить достаточно средств, чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса (BMW X5 2015) за более чем 1,4 млн грн и хранить наличными $90 000 и 25 000 евро".

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Теги: суд, набу, владимир омелян
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