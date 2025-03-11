Onet: Польским министрам советуют осторожней комментировать заявления политиков из США

Радослав Сикорский (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Польским чиновникам дали указание более осторожно комментировать любые заявления американских политиков после того, как министр иностранных дел Радослав Сикорский публично поспорил с главой Департамента эффективности правительства США Илоном Маском о Starlink. Об этом сообщило медиа Onet со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве, осведомленного в этом вопросе.

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По его словам, министрам было поручено тщательно комментировать заявления ключевых американских политиков. Это явилось результатом обмена репликами в социальных сетях между Сикорским, Маском и государственным секретарем США Марко Рубио.

"Контакты с американцами, которые мы имеем по многочисленным каналам, никоим образом не изменились. Ни о каком охлаждении отношений речь не идет", — отметил собеседник.

В материале говорится, что это не означает, что кто-то считает ошибкой вступление главы МИД Польши в эту дискуссию. Речь идет скорее о разногласиях в новой администрации США.