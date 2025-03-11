Onet: Польским министрам советуют осторожней комментировать заявления политиков из США
Польским чиновникам дали указание более осторожно комментировать любые заявления американских политиков после того, как министр иностранных дел Радослав Сикорский публично поспорил с главой Департамента эффективности правительства США Илоном Маском о Starlink. Об этом сообщило медиа Onet со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве, осведомленного в этом вопросе.
По его словам, министрам было поручено тщательно комментировать заявления ключевых американских политиков. Это явилось результатом обмена репликами в социальных сетях между Сикорским, Маском и государственным секретарем США Марко Рубио.
"Контакты с американцами, которые мы имеем по многочисленным каналам, никоим образом не изменились. Ни о каком охлаждении отношений речь не идет", — отметил собеседник.
В материале говорится, что это не означает, что кто-то считает ошибкой вступление главы МИД Польши в эту дискуссию. Речь идет скорее о разногласиях в новой администрации США.
- 9 марта 2025 года Маск заявил, что "бросил вызов" Путину, передав Украине Starlink.
- Сикорский ответил, что Польша будет искать альтернативы системам Starlink для Украины, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком. В то же время он добавил, что Варшава тратит на связь около $50 млн в год.
- Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человеком" и добавил, что нет никакой замены Starlink.
- Впоследствии Рубио заявил, что никто не угрожал отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink.
- В тот же день Маск сказал, что Starlink никогда не выключит свои терминалы спутниковой связи в Украине.