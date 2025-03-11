Onet: Польським міністрам радять обережніше коментувати заяви американських політиків

Радослав Сікорський (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Польським урядовцям дали вказівку обережніше коментувати будь-які заяви американських політиків після того, як міністр закордонних справ Радослав Сікорський публічно посперечався з очільником Департаменту ефективності уряду США Ілоном Маском щодо Starlink. Про це повідомило медіа Onet із посиланням на неназваного співрозмовника в уряді, обізнаного з цим питанням.

За його словами, міністрам доручили ретельно коментувати заяви ключових американських політиків. Це стало результатом обміну репліками у соціальних мережах між Сікорським, Маском і державним секретарем США Марко Рубіо.

"Контакти з американцями, які ми маємо по численних каналах, жодним чином не змінилися. Ні про яке охолодження відносин не йдеться", – зазначив співрозмовник

У матеріалі йдеться, що це не означає, що хтось вважає помилкою долучення глави МЗС Польщі до цієї дискусії. Йдеться, найімовірніше, про розбіжності в новій адміністрації США.