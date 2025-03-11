Onet: Польським міністрам радять обережніше коментувати заяви американських політиків
Польським урядовцям дали вказівку обережніше коментувати будь-які заяви американських політиків після того, як міністр закордонних справ Радослав Сікорський публічно посперечався з очільником Департаменту ефективності уряду США Ілоном Маском щодо Starlink. Про це повідомило медіа Onet із посиланням на неназваного співрозмовника в уряді, обізнаного з цим питанням.
За його словами, міністрам доручили ретельно коментувати заяви ключових американських політиків. Це стало результатом обміну репліками у соціальних мережах між Сікорським, Маском і державним секретарем США Марко Рубіо.
"Контакти з американцями, які ми маємо по численних каналах, жодним чином не змінилися. Ні про яке охолодження відносин не йдеться", – зазначив співрозмовник
У матеріалі йдеться, що це не означає, що хтось вважає помилкою долучення глави МЗС Польщі до цієї дискусії. Йдеться, найімовірніше, про розбіжності в новій адміністрації США.
- 9 березня 2025 року Маск заявив, що "кинув виклик" Путіну, передавши Україні Starlink.
- Сікорський йому відповів, що Польща шукатиме альтернативи системам Starlink для України, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником. Водночас він додав, що Варшава витрачає на зв’язок близько $50 млн на рік.
- Маск назвав очільника МЗС Польщі "маленькою людиною" і додав, що немає ніякої заміни Starlink.
- Згодом Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключити Україну від системи супутникового зв'язку Starlink.
- Того самого дня Маск сказав, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали супутникового зв'язку в Україні.