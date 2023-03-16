"Они оружие отдали, а я в упор их расстрелял". Военный РФ рассказал об убийстве бойцов ВСУ

Российский оккупант рассказал о том, как убил невооруженных украинских военнослужащих. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"В бою получается перестрелка, мы втроем были, четвертый рядом был с камерой. На камеру снимал, я рядом с ним был. Мы подскочили, они в окопе лежали... Я на мушке их держал, они оружие нам отдали, а я в упор их расстрелял. И на видео, что я их расстреливаю в упор. Они оружие сдали, а я их все равно прикончил", – рассказывает оккупант.

Он заявил, что это видео показали комбату, но ему за это ничего не будет: "Так, пальцем помашет".

"Я никого, ни детей в живых оставлять не буду. Пох*й мне на них", – заявил оккупант.

6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.

12 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату ТрО Александру Мациевскому.

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Наталія Медведєва

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