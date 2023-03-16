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"Они оружие отдали, а я в упор их расстрелял". Военный РФ рассказал об убийстве бойцов ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 19:36
Российские призовники (фото – сайт ГУР Минобороны)

Российский оккупант рассказал о том, как убил невооруженных украинских военнослужащих. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"В бою получается перестрелка, мы втроем были, четвертый рядом был с камерой.  На камеру снимал, я рядом с ним был. Мы подскочили, они в окопе лежали... Я на мушке их держал, они оружие нам отдали, а я в упор их расстрелял. И на видео, что я их расстреливаю в упор. Они оружие сдали, а я их все равно прикончил", – рассказывает оккупант.

Он заявил, что это видео показали комбату, но ему за это ничего не будет: "Так, пальцем помашет".

"Я никого, ни детей в живых оставлять не буду. Пох*й мне на них", – заявил оккупант.

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Наталія Медведєва
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