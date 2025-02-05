Онистрат – о денежной мотивации в армии: Многие люди работают не за деньги

Андрей Онистрат (Скриншот с видео LIGA.net)

Многие люди в украинской армии "работают" не за деньги, считает офицер Вооруженных Сил Украины, бизнесмен и банкир Андрей Онистрат. Такое мнение он выразил в интервью LIGA.net.

На вопрос о том, насколько велика мотивация деньги, военный ответил: "И да, и нет".

"С одной стороны можно сказать, что многие работают не за деньги, а с другой стороны, если это [денежное обеспечение] забрать, то…", – сказал Онистрат.

Он напомнил, что несколько дней назад было совещание в посольстве Соединенных Штатов.

"И я увидел людей, которые слушали нас, с украинской стороны. Я подумал о себе, какая разница в нашей оплате. Она – между порядок и два порядка", – добавил Онистрат.

В то же время он уточнил, что последнее его зачисление – 36 000 грн заработной платы.

"О чем мы говорим? Ну, хорошо, я съезжу на боевые. Что-то мне там донасчитают, еще какую-то двадцатку [20 000 грн]. О чем мы говорим, я за деньги воюю или не за деньги?" – спросил военный.

Он считает, что 100 000 грн боевых на передовой – это "минимальная история", ведь у каждого есть семьи, дети.

"Выходит где-то 130 000 грн [ставка и боевые] примерно. Ты проживаешь в нечеловеческих условиях, у тебя там печка, ты живешь на раскладушке. У тебя там непонятное питание – там то поел, то не поел", — акцентировал Онистрат, добавив, что там "ужасное положение".

19 ноября 2024 года Зеленский заявил, что в Украине не будут снижать мобилизационный возраст. В то же время для лиц, не достигших мобилизационного возраста, будут представлены контракты с мотивационным пакетом.

23 января 2025 года Зеленский выразил мнение, что Запад не может ставить Украине условия по снижению возраста мобилизации.