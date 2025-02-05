Оністрат – про грошову мотивацію в армії: Багато людей працює не за гроші

Андрій Оністрат (Скриншот з відео LIGA.net)

Багато людей в українській армії "працює" не за гроші, вважає офіцер Збройних Сил України, бізнесмен та банкір Андрій Оністрат. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

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На запитання щодо того, наскільки велика мотивація гроші, військовий відповів: "І так, і ні".

"З одного боку, можна сказати, що багато людей працює не за гроші, а з іншого боку, якщо це [грошове забезпечення] забрати, то…", – сказав Оністрат.

Він згадав, що декілька днів тому була нарада в посольстві Сполучених Штатів.

"І я побачив людей, які слухали нас, з української сторони. Я подумав про себе, яка різниця в нашій оплаті. Вона – між порядок і два порядки", – додав Оністрат.

Водночас він уточнив, що останнє його зарахування – 36 000 грн заробітної плати.

"Про що ми говоримо? Ну, добре, я з'їжджу на бойові. Щось мені там донарахують, ще якусь там двадцятку [20 000 грн]. Про що ми говоримо, я за гроші воюю чи не за гроші?" – запитав військовий.

Він вважає, що 100 000 грн бойових на передовій – це "мінімальна історія", адже у кожного є родини, діти.

"Виходить десь 130 000 грн [ставка та бойові] приблизно. Ти проживаєш в нелюдських умовах, у тебе там пічка, ти живеш на розкладачці. У тебе там незрозуміле харчування – там то поїв, то не поїв", – акцентував Оністрат, додавши, що там "жахливий стан".

19 листопада 2024 року Зеленський заявив, що в Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік. Водночас для осіб, які не досягли мобілізаційного віку, буде представлено контракти з мотиваційним пакетом.

23 січня 2025 року Зеленський висловив думку, що Захід не може ставити Україні умови щодо зниження віку мобілізації.