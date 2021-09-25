ООН не хватает смелости бросить вызов России, добро должно быть с кулаками – Кулеба

У ООН не хватает смелости бросить вызов России, организация должна стать добром с кулаками. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в блоге для Укринформа, в котором он рассуждал о речи президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МИД написал, что бороться с изменениями климата в некой степени легче, чем с силовым изменением границ, ведь климатический кризис даст сдачи.

"А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН (России, – ред.). На это смелости в ООН пока не хватает. Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее", – написал Кулеба.

Читайте также: "Трогательная речь". США согласны со словами Зеленского на Генассамблее ООН

Министр поддерживает тезис, что ООН пора "проснуться", который озвучивали генсек ООН Антониу Гутерриш и Зеленский.

По его словам, ООН "проспал"а саммит Крымской платформы, в то время как оккупация полуострова – не украинская, а глобальная проблема, которая ставит под угрозу фундаментальные принципы ООН.

"Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения. Она должна быт действенной, принципиальной, эффективной организацией…Президент призвал именно к этому: ООН должна проснуться и стать добром с кулаками", – подытожил Кулеба.

В ночь с 22 на 23 сентября Зеленский выступил с речью на сессии Генассамблеи ООН. Президент в частности упрекнул ООН в неэффективности и раскритиковал организацию за неучастие в Крымской платформе.

Смотрите также: "Сегодня ООН – как супергерой на пенсии": видео выступления Зеленского на Генассамблее

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.