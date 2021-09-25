ООН не хватает смелости бросить вызов России, добро должно быть с кулаками – Кулеба
У ООН не хватает смелости бросить вызов России, организация должна стать добром с кулаками. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в блоге для Укринформа, в котором он рассуждал о речи президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
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Глава МИД написал, что бороться с изменениями климата в некой степени легче, чем с силовым изменением границ, ведь климатический кризис даст сдачи.
"А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН (России, – ред.). На это смелости в ООН пока не хватает. Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее", – написал Кулеба.
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Министр поддерживает тезис, что ООН пора "проснуться", который озвучивали генсек ООН Антониу Гутерриш и Зеленский.
По его словам, ООН "проспал"а саммит Крымской платформы, в то время как оккупация полуострова – не украинская, а глобальная проблема, которая ставит под угрозу фундаментальные принципы ООН.
"Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения. Она должна быт действенной, принципиальной, эффективной организацией…Президент призвал именно к этому: ООН должна проснуться и стать добром с кулаками", – подытожил Кулеба.
- В ночь с 22 на 23 сентября Зеленский выступил с речью на сессии Генассамблеи ООН. Президент в частности упрекнул ООН в неэффективности и раскритиковал организацию за неучастие в Крымской платформе.
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