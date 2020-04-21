ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам от COVID-19, Украина среди авторов

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.
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Документ был предложен Мексикой, одним из соавторов стала Украина.
Резолюция поощряет государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, усиливать научное взаимодействие и координацию в борьбе с коронавирусной инфекцией, использовать для этого цифровые технологии.
Также в документе все члены ООН были призваны препятствовать спекуляции и необоснованному накоплению, которые затрудняют доступ к эффективным лекарствам и медоборудованию.
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В комментарии Укринформу постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что отдельные страны, в частности, Россия, предлагали собственные проекты резолюций, которые под предлогом борьбы с коронавирусом содержали призывы отменить международные санкции.
"Наша позиция четкая: последовательной поддержки ООН могут заслуживать только те документы, которые будут иметь практическое значение в войне против пандемии", - заявил он.
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