ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам от COVID-19, Украина среди авторов

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

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Документ был предложен Мексикой, одним из соавторов стала Украина.

Резолюция поощряет государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, усиливать научное взаимодействие и координацию в борьбе с коронавирусной инфекцией, использовать для этого цифровые технологии.

Также в документе все члены ООН были призваны препятствовать спекуляции и необоснованному накоплению, которые затрудняют доступ к эффективным лекарствам и медоборудованию.

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В комментарии Укринформу постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что отдельные страны, в частности, Россия, предлагали собственные проекты резолюций, которые под предлогом борьбы с коронавирусом содержали призывы отменить международные санкции.

"Наша позиция четкая: последовательной поддержки ООН могут заслуживать только те документы, которые будут иметь практическое значение в войне против пандемии", - заявил он.

27 марта сообщалось, что Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций , если они введены не под эгидой Совбеза ООН.

3 апреля Украина не позволила принять в ООН российскую резолюцию, которая запускала процесс отмены санкций.

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