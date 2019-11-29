ООН: За пять лет войны на Донбассе погибли 13200 человек

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За пять лет войны на Донбассе, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на 31 октября, погибли от 13 000 до 13 200 человек. Об этом передает DW.

Из них - 3345 гражданских лиц, включая 298 пассажиров, погибших при крушении самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года. В текущем году количество погибших гражданских составляло 25 человек, 130 получили ранения. Это - самые низкие потери среди гражданских за все годы конфликта, сообщают в УВКПЧ ООН. Больше мирных жителей в Донбассе пострадало в 2014 году - 2082 погибли и более 4000 получили ранения.

С 14 апреля 2014 по 31 октября 2019 на Донбассе погибли около 4100 военнослужащих Вооруженных сил Украины и около 5650 членов незаконных вооруженных формирований. В это число входят как погибшие непосредственно в результате боевых действий, так и небоевые потери, то есть жертвы неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой, ДТП, болезней во время службы в зоне конфликта, а также убийств и самоубийств.

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