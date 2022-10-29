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ООН заявила, что ведет переговоры с Россией о ее участии в "зерновой сделке"

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 19:38
ООН заявила, что ведет переговоры с Россией о ее участии в
Генсек ООН Антониу Гуттериш (Фото - ЕРА - Gian Ehrenzeller)

Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с российскими властями после того, как Россия объявила о приостановке участия в соглашении по экспорту зерна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера ООН Стефана Дюжаррика.

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"Мы видели сообщения Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на Черноморский флот РФ. Мы поддерживаем связь с российскими властями по этому поводу", – сказал он.

"Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к еде для миллионов людей во всем мире", – добавил Дюжаррик.

  • Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".
  • В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.
  • Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Источники также предоставили эксклюзивное видео ночной атаки на военные объекты РФ, включая военные корабли.
  • В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.
Вадим Ребрина
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Россия ООН севастополь чф рф зерновая сделка
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