ОП: Формулу Зеленского стратегически менять не будут, возможны лишь тактические изменения

Украина не будет вносить стратегические изменения в формулу мира президента Владимира Зеленского, но возможны тактические изменения. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, отвечая на вопросы LIGA.net.

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Украина не будет менять порядок пунктов или их формулировки, заявил Жовква.

"То есть стратегия не будет меняться. Но возможна корректировка тактики. Для этого мы и проводим переговоры с партнерами, как в Джидде", – пояснил он.

По его словам, пример определенной корректировки с учетом пожеланий партнеров – документ "Философия украинской формулы мира", который выдавали участникам переговоров в Саудовской Аравии.

LIGA.net имела возможность ознакомиться с документом – он содержит ссылку на резолюции ООН и все 10 пунктов формулы мира Зеленского, в том числе и о полном выводе войск РФ.

Выполнение первых девяти пунктов формулы мира должно привести к 10-му, говорит Жовква. В вышеупомянутом документе он называется "подтверждением завершения войны".

По словам главы ОП Андрея Ермака, 10-й пункт будет означать юридическое завершение войны на втором мирном саммите, предусматривающем участие и РФ. Украина не будет там один на один с государством-агрессором, рядом будут партнеры, заверил Жовква. Подробнее об идее двух саммитов мира на уровне лидеров – читайте здесь.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод русских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

На саммите в Джидде согласовали не все пункты мирной формулы Зеленского, рассказал Ермак. В частности, нужно работать со странами Глобального Юга по пункту о справедливости, предусматривающему привлечение РФ к ответственности.

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