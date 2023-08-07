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ОП: Формулу Зеленского стратегически менять не будут, возможны лишь тактические изменения

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 20:10
ОП: Формулу Зеленского стратегически менять не будут, возможны лишь тактические изменения - Фото
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина не будет вносить стратегические изменения в формулу мира президента Владимира Зеленского, но возможны тактические изменения. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, отвечая на вопросы LIGA.net.

Украина не будет менять порядок пунктов или их формулировки, заявил Жовква.

"То есть стратегия не будет меняться. Но возможна корректировка тактики. Для этого мы и проводим переговоры с партнерами, как в Джидде", – пояснил он.

По его словам, пример определенной корректировки с учетом пожеланий партнеров – документ "Философия украинской формулы мира", который выдавали участникам переговоров в Саудовской Аравии.

LIGA.net имела возможность ознакомиться с документом – он содержит ссылку на резолюции ООН и все 10 пунктов формулы мира Зеленского, в том числе и о полном выводе войск РФ.

Выполнение первых девяти пунктов формулы мира должно привести к 10-му, говорит Жовква. В вышеупомянутом документе он называется "подтверждением завершения войны".

По словам главы ОП Андрея Ермака, 10-й пункт будет означать юридическое завершение войны на втором мирном саммите, предусматривающем участие и РФ. Украина не будет там один на один с государством-агрессором, рядом будут партнеры, заверил Жовква. Подробнее об идее двух саммитов мира на уровне лидеров – читайте здесь.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го.

Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод русских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

  • На саммите в Джидде согласовали не все пункты мирной формулы Зеленского, рассказал Ермак. В частности, нужно работать со странами Глобального Юга по пункту о справедливости, предусматривающему привлечение РФ к ответственности.

Читайте также: Ермак анонсировал два саммита по "формуле Зеленского", второй - при участии России

Марк Сировой
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