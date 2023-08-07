ОП: Формулу Зеленського стратегічно не змінюватимуть, можливі лише тактичні зміни

Україна не вноситиме стратегічних змін до формули миру президента Володимира Зеленського, але можливі тактичні зміни. Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, відповідаючи на запитання LIGA.net.

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Україна не змінюватиме порядок пунктів чи їхнє формулювання, заявив Жовква.

"Тобто стратегія не змінюватиметься. Але можливе коригування тактики. Для цього ми і проводимо переговори з партнерами, як в Джидді", – пояснив він.

За його словами, приклад певного коригування з врахування побажань партнерів – документ "Філософія української формули миру", який видавали учасникам переговорів у Саудівській Аравії.

LIGA.net мала можливість ознайомитись з документом – він містить посилання на резолюції ООН і всі 10 пунктів формули миру Зеленського, зокрема і про повне виведення військ РФ.

Виконання перших дев’яти пунктів формули миру має призвести до 10-го, каже Жовква. У вище згаданому документі він називається "підтвердження завершення війни".

За словами голови ОП Андрія Єрмака, 10-й пункт означатиме юридичне завершення війни на другому мирному саміті, який передбачає участь і РФ. Україна не буде там сам на сам з державою-агресором, поруч будуть партнери, запевнив Жовква. Детальніше про ідею двох самітів миру на рівні лідерів – читайте тут.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022 року. Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

На саміті у Джидді погодили не всі пункти мирної формули Зеленського, розповів Єрмак. Зокрема, потрібно працювати з країнами Глобального Півдня щодо пункту про справедливість, який передбачає притягнення РФ до відповідальності.

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