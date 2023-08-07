ОП: Формулу Зеленського стратегічно не змінюватимуть, можливі лише тактичні зміни
Україна не вноситиме стратегічних змін до формули миру президента Володимира Зеленського, але можливі тактичні зміни. Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, відповідаючи на запитання LIGA.net.
Україна не змінюватиме порядок пунктів чи їхнє формулювання, заявив Жовква.
"Тобто стратегія не змінюватиметься. Але можливе коригування тактики. Для цього ми і проводимо переговори з партнерами, як в Джидді", – пояснив він.
За його словами, приклад певного коригування з врахування побажань партнерів – документ "Філософія української формули миру", який видавали учасникам переговорів у Саудівській Аравії.
LIGA.net мала можливість ознайомитись з документом – він містить посилання на резолюції ООН і всі 10 пунктів формули миру Зеленського, зокрема і про повне виведення військ РФ.
Виконання перших дев’яти пунктів формули миру має призвести до 10-го, каже Жовква. У вище згаданому документі він називається "підтвердження завершення війни".
За словами голови ОП Андрія Єрмака, 10-й пункт означатиме юридичне завершення війни на другому мирному саміті, який передбачає участь і РФ. Україна не буде там сам на сам з державою-агресором, поруч будуть партнери, запевнив Жовква. Детальніше про ідею двох самітів миру на рівні лідерів – читайте тут.
ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022 року.
Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.
- На саміті у Джидді погодили не всі пункти мирної формули Зеленського, розповів Єрмак. Зокрема, потрібно працювати з країнами Глобального Півдня щодо пункту про справедливість, який передбачає притягнення РФ до відповідальності.
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